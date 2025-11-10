Lapid Ammette la Brutalità dei Coloni Sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Yair Lapid, leader della corrente di opposizione nel regime sionista, ha ammesso la brutalità dei coloni sionisti contro gli abitanti della Cisgiordania, riconoscendo che questi attacchi sono sfuggiti al controllo molto tempo fa.

Egli ha aggiunto che l'esercito del regime sionista dovrebbe intervenire in Cisgiordania. Ciò nonostante, gli attacchi dei coloni sionisti contro i residenti della zona avvengono con il supporto dei militari sionisti.

Qualche tempo fa, Farhan Haq, Vice Portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha ammesso che gli attacchi dei coloni sionisti contro i residenti della Cisgiordania hanno raggiunto i 264 casi lo scorso ottobre, secondo i rapporti dell'Ufficio per gli Affari Umanitari di tale organizzazione, il che rappresenta il numero mensile più alto degli ultimi 20 anni.

Egli ha aggiunto che questi attacchi hanno portato all'uccisione di un certo numero di palestinesi e alla distruzione dei loro beni.

Haq ha precisato che le aggressioni dei coloni sionisti hanno causato lo sfollamento di 3.200 palestinesi dalle loro case e l'uccisione e il ferimento di centinaia di altri.

Egli ha dichiarato che questi sionisti tagliano gli alberi di ulivo e incendiano auto e case dei palestinesi. Inoltre, 42 bambini palestinesi hanno perso la vita in questi attacchi durante l'anno in corso.