Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, ha scritto in inglese sul social network X: "Dopo la rivoluzione, la politica iraniana si è concentrata sulla salvaguardia degli interessi nazionali e non sulla cooperazione con l'Occidente a qualsiasi costo. Nonostante ciò, l'Occidente è rimasto un partner economico dell'Iran per anni.

I leader iraniani non avevano un'inimicizia intrinseca con l'Occidente; è stato piuttosto il comportamento politico e di sicurezza dell'Occidente a far precipitare la cooperazione in una crisi."