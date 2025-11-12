Aumento delle minacce e degli attacchi contro gli Sciiti in Siria

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al-Maalomah, Shawq Ibrahim, un analista di affari siriani, ha sottolineato che gli Sciiti nella regione di Sayyidah Zaynab (pace su di lei) a sud di Damasco stanno affrontando un aumento di minacce e aggressioni, al punto che un certo numero delle loro Husseiniyyah (centri religiosi Sciiti) sono stati incendiati.

Ha aggiunto che i residenti di questa regione vengono minacciati direttamente. Gli Sciiti in Iraq e nel mondo dovrebbero aiutare gli Sciiti della Siria in questa fase sensibile. Gli Alawiti stanno con gli Sciiti contro questi crimini del regime di al-Jolani.

In precedenza, era stato anche riferito che l'escalation delle tensioni settarie nella periferia di Damasco e nella regione di Zaynabiyyah (Sayyidah Zaynab), in seguito alle dichiarazioni provocatorie di un Imam di preghiera nella zona della città di al-Hujayrah, ha portato alla diffusione di provocazioni aperte contro gli Sciiti nella regione di Zaynabiyyah. A questo proposito, si è tenuta una manifestazione a Damasco che chiedeva l'espulsione degli Sciiti di Zaynabiyyah.