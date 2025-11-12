  1. Home
Aumento delle minacce e degli attacchi contro gli Sciiti in Siria

Un analista di affari siriani ha messo in guardia contro l'intensificarsi delle minacce contro gli Sciiti nella regione di Zaynabiyyah in quel Paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al-Maalomah, Shawq Ibrahim, un analista di affari siriani, ha sottolineato che gli Sciiti nella regione di Sayyidah Zaynab (pace su di lei) a sud di Damasco stanno affrontando un aumento di minacce e aggressioni, al punto che un certo numero delle loro Husseiniyyah (centri religiosi Sciiti) sono stati incendiati.

Ha aggiunto che i residenti di questa regione vengono minacciati direttamente. Gli Sciiti in Iraq e nel mondo dovrebbero aiutare gli Sciiti della Siria in questa fase sensibile. Gli Alawiti stanno con gli Sciiti contro questi crimini del regime di al-Jolani.

In precedenza, era stato anche riferito che l'escalation delle tensioni settarie nella periferia di Damasco e nella regione di Zaynabiyyah (Sayyidah Zaynab), in seguito alle dichiarazioni provocatorie di un Imam di preghiera nella zona della città di al-Hujayrah, ha portato alla diffusione di provocazioni aperte contro gli Sciiti nella regione di Zaynabiyyah. A questo proposito, si è tenuta una manifestazione a Damasco che chiedeva l'espulsione degli Sciiti di Zaynabiyyah.

