Attacco terroristico all'Accademia degli Ufficiali in Pakistan

Secondo l'agenzia di stampa Abna, le Pubbliche Relazioni dell'Esercito pakistano (ISPR) hanno annunciato che, durante un attacco all'Accademia dei Cadetti di Wana nel Waziristan del Sud, mentre le forze di sicurezza stavano conducendo un'operazione di bonifica in questo centro di addestramento, almeno 2 terroristi sono stati uccisi oggi, lunedì.

L'ala mediatica dell'Esercito ha dichiarato che il tentativo iniziale dei terroristi di penetrare nel perimetro di sicurezza è stato sventato dalla "reazione vigile e decisiva delle forze amiche".

Tuttavia, gli aggressori hanno poi lanciato un veicolo imbottito di esplosivo contro il cancello principale dell'Accademia degli Ufficiali, facendolo crollare e danneggiando la struttura adiacente.

I terroristi sono poi entrati nel centro di addestramento e sono stati "intrappolati nel blocco amministrativo dell'Accademia".

Le pubbliche relazioni dell'Esercito pakistano hanno aggiunto: "Le forze amiche, dimostrando coraggio incrollabile e superiorità professionale, hanno ingaggiato con precisione gli aggressori."