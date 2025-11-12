  1. Home
Invito a Netanyahu a visitare New York: Il Primo Ministro israeliano verrà arrestato?

12 novembre 2025 - 11:02
Nonostante le minacce del sindaco di New York di arrestare Netanyahu, un membro del consiglio comunale della città ha invitato Netanyahu a visitare New York.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Russia Al-Youm, il quotidiano Maariv ha riferito che Anna Vornikoff, membro del Consiglio Comunale di New York, ha inviato un invito ufficiale all'ufficio di Netanyahu, chiedendogli di visitare la città.

Ciò avviene nonostante Zahran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, avesse precedentemente annunciato che Netanyahu sarebbe stato arrestato se fosse venuto in città.

Secondo il rapporto, Vornikoff ha chiesto a Netanyahu nella sua lettera di essere a New York il 1° gennaio 2026 per l'inizio del nuovo anno. Ha anche dichiarato la sua opposizione alle dichiarazioni di Mamdani contro Netanyahu.

