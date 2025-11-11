Movimenti militari del regime sionista nella periferia di Quneitra

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, fonti locali a Quneitra, in Siria, hanno annunciato che le forze dell'esercito del regime sionista, supportate da elicotteri dell'esercito israeliano, sono entrate nella città di "Jabatha al-Khashab" nella periferia di Quneitra, nel sud della Siria.

Fonti siriane hanno riferito che le forze nemiche sioniste hanno perquisito le case dei cittadini siriani dopo essere entrate nel villaggio di Jabatha al-Khashab, nella periferia settentrionale di Quneitra.

Le forze dell'esercito del regime sionista sono entrate anche nei villaggi di Al-Mushairfa e Ofania e nella città di Al-Ajraf nella periferia di Quneitra anche domenica.

Pochi giorni prima, anche i militari del regime sionista erano entrati nella periferia dei villaggi di Al-Hurriyah e Ofania, nella periferia settentrionale di Quneitra.

Va notato che il regime sionista ha lanciato attacchi diffusi in Siria sin dalla caduta del precedente regime siriano e, poco tempo fa, ha anche bombardato aree di Damasco con il pretesto di sostenere i Drusi.

Dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, l'esercito di questo regime, attraversando la linea di separazione tra l'area occupata del Golan e la Siria, ha continuato a occupare le aree vicine al Golan nelle province di Daraa e Quneitra.