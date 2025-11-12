Jihad Islamica: Impegnati a sostenere i prigionieri contro la viltà dei SIONISTI

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa palestinese Shihab, il Movimento per la Jihad Islamica in Palestina, in risposta all'approvazione della bozza iniziale della legge sull'esecuzione dei prigionieri palestinesi nelle carceri del regime Sionista nella Knesset, ha sottolineato che questa azione, dopo aver accusato i prigionieri palestinesi di "terrorismo" nei tribunali fascisti del regime Sionista, è un atto provocatorio e criminale nel quadro del genocidio e della pulizia organizzata che il regime sta compiendo contro il popolo palestinese.

Secondo la dichiarazione, questa legge rivela la natura del regime Sionista, che è basato sul razzismo e sull'oppressione, e dimostra che tutte le sue istituzioni, inclusa la Knesset e il suo sistema giudiziario, sono strumenti criminali utilizzati per perseguitare la nazione palestinese.

La Jihad Islamica aggiunge che mentre le istituzioni di sicurezza del regime Sionista, l'esercito e i coloni uccidono il popolo palestinese senza alcuna punizione o processo, gli occupanti, attraverso il tentativo di approvare questa legge, vogliono creare un sistema legale a due livelli in Cisgiordania che condanna i palestinesi e offre piena immunità ai coloni e agli occupanti.

La dichiarazione, pur apprezzando le dichiarazioni e le posizioni delle istituzioni e dei governi che hanno condannato questo nuovo comportamento criminale, ha chiesto l'adozione di misure serie per frenare questo crimine crescente e perseguire i ministri del gabinetto Sionista e i membri della Knesset che hanno votato a favore dell'approvazione di questo crimine, affinché siano processati nei tribunali internazionali con l'accusa di incitamento alla commissione di crimini di guerra.

La Jihad Islamica ha sottolineato: "I prigionieri della nostra nazione nelle carceri degli occupanti sono un deposito sul collo della nazione e le forze di Resistenza non risparmieranno alcuno sforzo o mezzo per la loro liberazione. Chiediamo alla nostra nazione di intensificare tutte le forme di resistenza contro questo regime, la cui viltà morale e natura disumana si rivelano ogni giorno di più."