Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Euronews, il Venezuela ha avviato ampie esercitazioni militari a partire da martedì con l'obiettivo di proteggere lo spazio aereo del Paese da qualsiasi potenziale aggressione esterna. L'esercito, le forze popolari e la polizia sono presenti in queste esercitazioni.

Vladimir Padrino López, Ministro della Difesa venezuelano, ha dichiarato durante queste manovre a Caracas: "Siamo determinati a difendere la nostra patria, indipendentemente dal tipo, dalla gravità o dalle dimensioni della minaccia."

Queste manovre militari si svolgono in un contesto di tensioni crescenti tra Caracas e Washington nelle ultime settimane. L'amministrazione Trump ha ordinato l'invio di navi da guerra vicino alle coste del Venezuela e ha condotto diversi attacchi aerei nella regione caraibica nei mesi scorsi.

Secondo i rapporti, dall'inizio delle operazioni dell'amministrazione statunitense nel Mar dei Caraibi, almeno 75 persone sono state uccise in 19 attacchi aerei nella regione fino ad oggi.