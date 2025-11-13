  1. Home
13 novembre 2025 - 11:04
Il Primo Ministro Iracheno Annuncia l'Inizio dei Negoziati per la Formazione di un Nuovo Governo

Il Primo Ministro iracheno ha annunciato che sono iniziati i negoziati per la formazione di un nuovo governo.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale qatariota Al Jazeera, Mohammad Shia’ Al-Sudani, Primo Ministro iracheno, ha annunciato l'inizio immediato dei negoziati per la formazione di un "governo efficiente".

Egli ha affermato che la coalizione "Ricostruzione e Sviluppo" (I'tilaf al-Bina' wal-Tanmiya) ha ottenuto il primo posto nella votazione e manterrà tale posizione con l'aiuto dei suoi membri sinceri.

Il Primo Ministro iracheno ha sottolineato: "Il prossimo governo terrà conto degli interessi di tutti i gruppi, anche di coloro che hanno boicottato le elezioni."

