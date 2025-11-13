Richiesta Ufficiale di Trump a Herzog per la Grazia a Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il quotidiano sionista Yedioth Ahronoth, Isaac Herzog, il Presidente di tale regime, ha annunciato di aver ricevuto una lettera ufficiale dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui gli si chiede di concedere la grazia completa al Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Trump, in questa lettera con l'intestazione ufficiale della Casa Bianca, ha fatto riferimento a Netanyahu come a un Primo Ministro potente la cui concentrazione non dovrebbe essere dispersa da queste questioni.

Lettera Ufficiale di Trump a Herzog per la Grazia a Netanyahu

In questa lettera, Trump ha descritto i casi giudiziari contro Netanyahu come politici e ingiusti, e ha detto: "È il momento di concedere la grazia a Bibi e porre fine a questa controversia giudiziaria."

L'ufficio del Presidente del regime sionista, in risposta a questa lettera, ha scritto: "Herzog ha grande rispetto per Trump e ha sempre lodato il suo sostegno incondizionato e il suo ruolo di primo piano nel rafforzare la sicurezza di Israele, ma chiunque desideri il perdono deve richiedere ufficialmente la grazia in conformità con i regolamenti."

Trump ha chiesto la grazia per Netanyahu a causa del caso di corruzione, mentre il Primo Ministro del regime occupante è ricercato dalle istituzioni giudiziarie internazionali per aver commesso crimini di guerra a Gaza.