  1. Home
  2. servizio
  3. America

Preoccupazione del Segretario di Stato Americano per la Violenza dei Sionista in Cisgiordania

13 novembre 2025 - 11:05
News ID: 1749959
Source: ABNA24
Preoccupazione del Segretario di Stato Americano per la Violenza dei Sionista in Cisgiordania

La violenza dei sionisti in Cisgiordania ha suscitato preoccupazione anche nel Segretario di Stato americano.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale qatariota Al Jazeera, Marco Rubio, il Segretario di Stato americano, ha dichiarato in risposta alla violenza dei sionisti in Cisgiordania: "Siamo preoccupati per gli eventi in espansione in Cisgiordania che potrebbero mettere in ombra e indebolire le nostre azioni a Gaza."

Riguardo al Sudan, ha sottolineato: "L'invio di armi alle Forze di Supporto Rapido in Sudan deve essere interrotto."

Il Segretario di Stato americano ha chiarito: "Le Forze di Supporto Rapido non rispettano i loro impegni e il loro rifornimento di armi deve essere impedito."

Ha aggiunto: "Stiamo esercitando pressione sui paesi che sostengono le Forze di Supporto Rapido affinché smettano di inviare armi a queste forze."

Rubio ha affermato: "Le violazioni commesse dalle Forze di Supporto Rapido sono organizzate e le affermazioni secondo cui queste azioni sono compiute da elementi non organizzati sono false."

Il Segretario di Stato americano ha anche detto: "Le Forze di Supporto Rapido sono state coinvolte nella commissione di crimini contro i civili, inclusa la violenza sessuale contro le donne."

In un'altra parte del suo discorso, Rubio ha affrontato la questione del Venezuela, sostenendo: "Il regime di Nicolás Maduro in Venezuela è un sistema terroristico e legato alla droga, e il Presidente Trump intraprenderà tutte le azioni necessarie per preservare la sicurezza americana."

Ciò avviene mentre Maduro ha risposto a Rubio, dichiarando: "Sono in corso campagne per tentare di distruggere l'immagine del Venezuela e della sua rivoluzione, ed è quello che l'imperialismo e le agenzie di intelligence americane hanno fatto [in passato] e stanno facendo [ora]."

Your Comment

You are replying to: .
captcha