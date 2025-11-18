Trump: Non sono soddisfatto del Messico; potrei prendere di mira anche quel Paese

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti: "Farò tutto il necessario per fermare il flusso di droga. Questo fine settimana, ho guardato Città del Messico; ho visto molti problemi lì. Ho parlato con i funzionari messicani e conoscono la mia posizione. Non sono soddisfatto del Messico."

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nel Mar dei Caraibi e al confine con il Venezuela con il pretesto di combattere i trafficanti di droga.

Washington sta prendendo di mira le navi che transitano ai confini del Venezuela con il pretesto di combattere i trafficanti di droga. La Casa Bianca non ha fornito dettagli sull'affermazione che gli individui presi di mira in oltre 20 attacchi nei Caraibi e nel Pacifico orientale fossero effettivamente trafficanti. Gli esperti affermano che, anche se l'obiettivo fossero i trafficanti, tali attacchi sarebbero considerati "esecuzioni extragiudiziali."