Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il centro legale "B'Tselem" ha sottolineato che, dall'ottobre 2023 ad oggi, il regime sionista ha martirizzato mille e tre palestinesi in Cisgiordania e sta attuando una pulizia etnica in quest'area.

Questo centro legale, con la pubblicazione di un rapporto, ha dichiarato: "Israele ha commesso una pulizia etnica in Cisgiordania e non esiste alcun meccanismo interno o esterno attivo per prevenirla."

Il rapporto del centro afferma che, dall'ottobre 2023, l'esercito israeliano ha adottato una politica di sparatorie indiscriminate e illimitate in Cisgiordania, e ha persino armato e reclutato migliaia di coloni negli insediamenti della Cisgiordania.

Il rapporto ha chiarito: "I coloni attaccano i palestinesi in Cisgiordania quotidianamente e sono completamente immuni da punizioni. Nonostante la documentazione della maggior parte degli attacchi dei coloni, le autorità di applicazione della legge israeliane raramente avviano indagini in merito."

Questo centro legale ha sottolineato: "In 21 casi in cui i coloni hanno preso di mira i palestinesi, non è stata emessa alcuna condanna da parte di Israele."