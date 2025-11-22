Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano britannico The Guardian, citando fonti americane, ha riferito che un gruppo di generali dell'esercito degli Stati Uniti probabilmente si recherà a Mosca entro la fine di questa settimana per discutere il piano di pace di Washington per l'Ucraina.

Secondo il rapporto, il 20 novembre, una delegazione americana guidata da "Daniel Driscoll", Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti, ha presentato il piano di pace dell'amministrazione del Presidente Donald Trump al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

Un giorno dopo, il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in una riunione del Consiglio di Sicurezza del suo Paese che Mosca è pronta a negoziare e che il piano in 28 punti degli Stati Uniti potrebbe essere una base per la risoluzione della crisi.

Secondo il rapporto del quotidiano britannico Financial Times, il piano di pace americano richiede concessioni significative da parte di Kiev.

Reuters ha anche scritto: "L'amministrazione statunitense ha chiesto all'Ucraina di firmare il piano entro il 27 novembre, altrimenti l'invio di armi e la cooperazione di intelligence saranno interrotti."