Panico nei territori occupati; i rifugi sono stati riaperti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, i media in lingua ebraica hanno riportato che, a causa della crescente paura e panico nei territori occupati riguardo a una possibile reazione di Hezbollah libanese per il martirio di Haytham Tabatabai, uno dei comandanti di spicco del partito, a seguito dell'attacco di Tel Aviv contro la Dahiya meridionale di Beirut, i rifugi nei territori occupati nelle aree vicine al confine libanese sono stati riaperti.

Questi rifugi venivano utilizzati dagli occupanti durante gli attacchi su vasta scala della Resistenza libanese contro le aree a maggioranza sionista sul fronte settentrionale.

È da notare che Hezbollah libanese ha annunciato che nell'attacco del regime sionista contro la Dahiya di Beirut, oltre al martire Haytham Tabatabai, altre 4 persone hanno perso la vita.