Rappresentante Libanese: Israele ha superato tutte le linee rosse

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, Hassan Ezzeddine, rappresentante della fazione affiliata a Hezbollah in Libano, ha sottolineato che il regime sionista ha superato tutte le linee rosse con l'attacco di ieri contro la Dahiya meridionale di Beirut.

Ha aggiunto: "Il governo e la sovranità libanese devono trovare una soluzione per impedire il proseguimento di queste aggressioni, poiché il nemico sionista non è vincolato da nulla e gode del sostegno degli Stati Uniti. Questa situazione non può durare per sempre."

Ezzeddine ha chiarito: "Deve essere adottata una posizione unificata da parte del governo, dell'esercito e della Resistenza libanese per reagire al nemico sionista. Il meccanismo per rispondere al regime sionista richiede l'unità nazionale."

Ha definito "insensate" le richieste di disarmo di Hezbollah e ha affermato che il governo e la Resistenza libanese sono impegnati nell'accordo di cessate il fuoco, ma Tel Aviv lo sta violando. L'iniziativa del Presidente libanese Joseph Aoun, che prevede la cacciata degli occupanti dal Paese, la cessazione delle aggressioni e il rilascio dei prigionieri, è concordata dai libanesi.