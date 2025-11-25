Giordania: Israele ha violato il cessate il fuoco di Gaza oltre 500 volte

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Ayman Safadi, Ministro degli Esteri giordano, ha sottolineato nelle sue dichiarazioni odierne che il suo paese continua i suoi sforzi per porre fine alla guerra di Gaza e raggiungere la stabilità nella regione.

Egli ha aggiunto che sono state registrate oltre 500 violazioni dell'accordo di cessate il fuoco di Gaza da parte del regime sionista. La priorità a Gaza è la ricostruzione della Striscia e il ritorno alla normalità della vita. Il cessate il fuoco a Gaza deve essere stabilizzato. Gli aiuti che sono stati finora introdotti nella Striscia di Gaza non sono sufficienti.

In precedenza, anche Hazem Qasem, portavoce del movimento Hamas, aveva sottolineato che il percorso verso la seconda fase del cessate il fuoco di Gaza è complesso e che il movimento ha adempiuto ai suoi impegni, ma il regime sionista continua a violare il cessate il fuoco.

Ha aggiunto: La continuazione di questo processo può portare alla rottura dell'accordo di cessate il fuoco, e questa questione è stata comunicata dal movimento Hamas ai mediatori durante i negoziati del Cairo.