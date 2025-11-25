L'obiettivo del regime sionista nell'attacco al Dahieh meridionale di Beirut

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Today, un alto funzionario libanese ha sottolineato in un'intervista al quotidiano Al-Jumhuriya che il paese sta cercando di fermare le aggressioni del regime sionista.

Ha aggiunto che il recente attacco del regime sionista al Dahieh meridionale di Beirut e l'assassinio di un eminente comandante di Hezbollah è considerato un attacco palese al piano del Presidente del Libano.

Questo funzionario libanese ha dichiarato: Il Presidente del Libano, presentando questo piano, aveva annunciato la prontezza dell'esercito del paese ad assumere il controllo dei cinque punti occupati non appena gli attacchi dell'esercito israeliano fossero cessati, nonché la prontezza di Beirut a negoziare sotto la supervisione degli Stati Uniti e di altri paesi, con l'obiettivo di raggiungere un accordo finale.

Citando fonti internazionali, ha affermato che questo piano ha causato insoddisfazione al regime sionista poiché mette in discussione l'obiettivo principale di Tel Aviv di continuare l'occupazione del territorio libanese e creare una zona cuscinetto vicino ai confini del paese. Un eminente funzionario iraniano aveva fatto riferimento a questo obiettivo del regime sionista in un incontro con una personalità libanese.