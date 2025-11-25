Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Ma'an, il quotidiano Israel Hayom ha riferito che il regime sionista, a causa della diminuzione della popolazione nei territori occupati, sta cercando di attrarre un milione di ebrei da tutto il mondo nei prossimi 10 anni. Ciò avviene mentre problemi finanziari, controversie interne e insicurezza hanno spinto i sionisti a preferire il ritorno ai loro paesi d'origine.

Secondo il rapporto, i funzionari sionisti intendono attrarre forze specializzate nei campi della medicina, dell'istruzione, della finanza e altro ancora nei territori occupati, poiché la fuga dei sionisti da questa zona è stata guidata dalle forze istruite e qualificate.

Le operazioni di successo delle forze della Resistenza in Palestina, Libano e Yemen hanno fatto sì che i residenti dei territori occupati non considerino più questa zona sicura.