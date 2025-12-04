Una scrittrice egiziana vince il Premio Letterario BRICS

Il primo Premio Letterario Internazionale BRICS, istituito con l’obiettivo di sostenere gli scrittori contemporanei e promuovere i valori culturali e spirituali dei popoli membri di questa unione, è stato assegnato a Salwa Bakr, celebre scrittrice egiziana, durante una cerimonia presso il Palazzo della Cultura della città di Chabarovsk, in Russia. Secondo quanto riportato da Pars Today citando TV BRICS, la scelta di Bakr, autrice di sette romanzi e sette raccolte di racconti, riflette la posizione della letteratura araba sulla scena mondiale ed è un segnale dell’attenzione dei Paesi membri dei BRICS verso la letteratura femminile e le narrazioni culturali diversificate.

Sergej Demenskij, ambasciatore del Premio Letterario BRICS e direttore generale del Gruppo Mediatico Eurasiatico, ha dichiarato durante la cerimonia: «La scelta di Salwa Bakr come prima vincitrice del Premio Letterario BRICS è un messaggio chiaro per gli editori e le istituzioni culturali dei nostri Paesi. Sono certo che le sue opere verranno tradotte in lingua russa e che il suo nome diventerà noto presso il più vasto pubblico possibile.»

Accanto a Salwa Bakr, erano presenti anche altri candidati provenienti da diversi Paesi: Ana Maria Gonzalez (Brasile), Sonu Saini (India), Ma Boyong (Cina), Reem al-Kamali (Emirati Arabi Uniti), Abra Adamu (Etiopia), Ntabiseng Jah Rose Jafta (Sudafrica), Denny JA (Indonesia), Aleksej Varlamov (Russia) e Mansour Alimoradi (Iran).

Oltre al premio principale, un riconoscimento denominato «Innovazione nella Letteratura» è stato assegnato allo scrittore indonesiano Denny JA.