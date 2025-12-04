Araghchi: Le relazioni internazionali, a causa del comportamento degli Stati Uniti, sono cambiate verso un approccio basato sulla forza

"Seyyed Abbas Araghchi", ministro degli Affari Esteri dell’Iran, ha dichiarato in un’intervista martedì sera: "Le relazioni internazionali sono passate dall’essere basate sulle regole all’essere basate sulla forza a causa dell’influenza delle tendenze statunitensi." Secondo Pars Today, Araghchi ha aggiunto: "Ciò è evidente negli interventi militari arbitrari e nell’esecuzione di assassini ovunque lo desiderino. Ciò a cui assistiamo oggi è diventato una fonte di seria preoccupazione."

Ha inoltre sottolineato che la radice dei problemi nelle relazioni Iran-Stati Uniti, che attualmente ostacola l’avvio dei negoziati, è l’approccio degli Stati Uniti di imporre ed avanzare richieste eccessive. Egli ha affermato: "Se la parte americana dimostra la sua disponibilità a un accordo giusto ed equilibrato basato su interessi reciproci, la Repubblica Islamica dell’Iran prenderà certamente in considerazione la questione. Non abbiamo mai lasciato il tavolo dei negoziati perché la diplomazia è una parte integrante del nostro approccio e dei nostri principi."

Fermata ex Alta rappresentante per la politica estera dell’UE

Secondo un rapporto della pubblicazione Politico, citando fonti informate, Federica Mogherini, l’ex responsabile della Commissione per la politica estera dell’Unione Europea, e Stefano Sannino, uno dei più alti diplomatici dell’istituzione, sono stati arrestati martedì nell’ambito di un’indagine su un caso di corruzione finanziaria. Questa azione è stata intrapresa su richiesta dell’EPPO (l’ufficio del procuratore pubblico europeo), che sta attualmente indagando su presunte irregolarità in un programma di formazione dell’UE per giovani diplomatici.

Segretario generale della NATO: non esiste ancora un consenso sull'adesione dell'Ucraina

Mark Rutte, Segretario generale dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), ha dichiarato che gli stati membri della NATO non hanno ancora raggiunto un consenso sull'adesione dell'Ucraina all'alleanza. Ha detto ai giornalisti: "serve il consenso da parte di tutti gli alleati per l'ingresso dell'Ucraina nella Nato".

Putin: Europa vuole la guerra? Noi pronti

Vladimir Putin, Presidente della Russia, ha dichiarato martedì: "Se l’Europa vuole la guerra, noi siamo pronti. Le richieste dell’Europa sono inaccettabili per la Russia." Il Presidente russo ha aggiunto: "Gli europei non hanno un’agenda di pace, sono dalla parte della guerra. Nessuno in Europa ci ha chiesto di abbandonare i negoziati sull’Ucraina; piuttosto, sono loro stessi che hanno sospeso i contatti con la Russia. Tutti i cambiamenti che l’Europa propone al piano di pace ucraino sono volti a bloccare l’intero processo di pace. Gli europei vogliono imporre condizioni alla Russia, e noi lo rifiutiamo."

Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: il cessate il fuoco a Gaza deve continuare

Annalena Baerbock, Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha tenuto martedì un discorso durante una riunione plenaria dell'Assemblea riguardo alla Palestina. Ha sottolineato che Israele ha violato il cessate il fuoco a Gaza con vari pretesti e ha affermato: "Dobbiamo garantire che il cessate il fuoco venga consolidato e diventi la fine definitiva delle ostilità." Ha inoltre aggiunto: "Sono passati settantotto anni, e la Palestina non è ancora stata accettata come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite ed al popolo palestinese sono stati negati i suoi diritti inalienabili, in particolare il diritto all’autodeterminazione."