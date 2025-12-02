  1. Home
Putin: La nostra economia sta superando con successo le sfide

2 dicembre 2025 - 22:07
Il Presidente russo ha dichiarato in un discorso: "Sentiamo la pressione esterna, ma l'economia del nostro Paese sta superando con successo le sfide."

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato oggi, martedì, in un discorso: "I Paesi occidentali vogliono spazzare via i concorrenti e preservare i loro privilegi e monopoli che stanno perdendo. Sentiamo la pressione esterna, ma l'economia del nostro Paese sta superando con successo le sfide."

Il Presidente russo ha poi proseguito: "La stragrande maggioranza dei Paesi del mondo è pragmatica, e la Russia collaborerà con loro. La Russia ha una sua politica economica indipendente e la seguirà."

Vladimir Putin ha aggiunto: "La Russia è pronta a collaborare con le aziende straniere. L'inflazione annuale in Russia scenderà sotto il 6% entro la fine di dicembre, il che è inferiore alle previsioni. Il debito pubblico russo rimane uno dei più bassi al mondo. La riduzione dell'inflazione in Russia quest'anno è stato un grande risultato."

