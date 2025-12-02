Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato oggi, martedì, in un discorso: "I Paesi occidentali vogliono spazzare via i concorrenti e preservare i loro privilegi e monopoli che stanno perdendo. Sentiamo la pressione esterna, ma l'economia del nostro Paese sta superando con successo le sfide."

Il Presidente russo ha poi proseguito: "La stragrande maggioranza dei Paesi del mondo è pragmatica, e la Russia collaborerà con loro. La Russia ha una sua politica economica indipendente e la seguirà."

Vladimir Putin ha aggiunto: "La Russia è pronta a collaborare con le aziende straniere. L'inflazione annuale in Russia scenderà sotto il 6% entro la fine di dicembre, il che è inferiore alle previsioni. Il debito pubblico russo rimane uno dei più bassi al mondo. La riduzione dell'inflazione in Russia quest'anno è stato un grande risultato."