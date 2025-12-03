Reuters: Pakistan e Afghanistan Hanno Accettato di Mantenere il Cessate il Fuoco

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Reuters, il governo provvisorio dell'Afghanistan e il Pakistan hanno tenuto nuovi colloqui di pace in Arabia Saudita e hanno concordato di mantenere il cessate il fuoco; un passo che rappresenta l'ultimo sforzo per allentare le tensioni tra questi vicini dell'Asia meridionale.

Dopo scontri di confine mortali a ottobre, un cessate il fuoco tra i due eserciti dell'Asia meridionale è stato stabilito nelle ultime settimane a seguito di negoziati ospitati dal Qatar e dalla Turchia, sebbene le due parti non siano riuscite a raggiungere un accordo di pace.

L'agenzia di stampa ha affermato: Tre funzionari afghani e due funzionari pakistani, uno dei quali era presente a Istanbul, hanno detto a Reuters che i nuovi colloqui si sono tenuti in Arabia Saudita! Hanno detto che entrambe le parti hanno concordato di mantenere il cessate il fuoco.

Un alto funzionario del governo provvisorio afghano ha anche detto che i colloqui sono stati avviati dall'Arabia Saudita e ha aggiunto: Siamo aperti a ulteriori incontri per vedere un risultato positivo.