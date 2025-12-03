Accusa Ostile del Segretario Generale della NATO Contro la Cina

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Mark Rutte, Segretario Generale della NATO, ha dichiarato oggi, mercoledì, in un discorso: Mentre i negoziati continuano, non possiamo ritirarci dal nostro impegno verso l'Ucraina. Raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina non è facile e richiede molto lavoro.

Il Segretario Generale della NATO ha poi continuato: Ci stiamo coordinando con la Casa Bianca e tutte le parti sul piano di pace per risolvere la crisi ucraina. Qualsiasi soluzione finale deve garantire un'Ucraina indipendente e garanzie di sicurezza per prevenire un'altra aggressione russa. La Russia spende il 40% del suo budget per la guerra contro l'Ucraina.

Mark Rutte ha detto: Non abbiamo una posizione ufficiale su come trattare gli asset russi congelati; questo dipende dall'Unione Europea.

Ha poi affermato: La Cina sta cooperando strettamente con la Russia e sta fornendo a Mosca le armi necessarie nella guerra contro l'Ucraina! Abbiamo preoccupazioni riguardo alla crescente interdipendenza tra Russia e Cina. La Cina potrebbe raggiungere mille testate nucleari entro pochi anni.