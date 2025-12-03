Guida Suprema della Rivoluzione: La donna non è un'esecutrice domestica, è una manager

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, in un incontro tenutosi questa mattina con migliaia di donne e ragazze provenienti da diverse regioni del paese, ha descritto Fatimah Zahra (pace su di lei) come un essere celeste, adornato con le più alte qualità in tutti i campi. Ha poi chiarito la visione dell'Islam riguardo allo status e ai diritti delle donne in ambito familiare e sociale, e ha illustrato i doveri e i divieti del comportamento degli uomini nei confronti delle loro mogli e delle donne in vari contesti.

Riferendosi alle virtù illimitate della Signora dei due mondi in "culto e umiltà, altruismo e perdono verso il popolo, resilienza nelle difficoltà e nelle calamità, difesa coraggiosa del diritto degli oppressi, illuminazione e spiegazione delle verità, comprensione e azione politica, 'gestione della casa, coniugalità e allevamento dei figli', presenza negli eventi importanti della storia del primo Islam" e in altri campi, l'Ayatollah Khamenei ha affermato: La donna iraniana, grazie a Dio, prende esempio e lezione da un sole così, che secondo il Profeta (pace su di lui), è la Signora di tutte le donne del mondo in tutte le epoche della storia, e si muove verso i suoi obiettivi.

Egli ha definito lo status delle donne nell'Islam come molto alto e sublime, aggiungendo: Le espressioni del Corano sull'identità e la personalità della donna sono le più eccelse e progressiste.

La Guida Suprema, riferendosi ai versetti del Sacro Corano sul "ruolo paritario di donne e uomini nella vita e nella storia umana e sull'uguale possibilità di crescita per donne e uomini nel raggiungere la perfezione spirituale e i più alti ranghi", ha affermato: Tutti questi punti sono in contraddizione con le incomprensioni di coloro che hanno la religione ma non la conoscono, e di coloro che non accettano la religione in linea di principio.

Spiegando la logica del Corano sui diritti delle donne nella società, ha sottolineato: Nell'Islam, nelle attività sociali, negli affari, nelle attività politiche, nel raggiungimento della maggior parte delle posizioni governative e in altri campi, la donna ha pari diritti con l'uomo, e il suo percorso di progresso è aperto nel cammino spirituale e nello sforzo e nel movimento individuale e pubblico.

Il freno alle infinite e distruttive attrazioni sessuali non è assolutamente considerato nella cultura occidentale

Riferendosi al fatto che la cultura occidentale decadente e il capitalismo sono completamente respinti dall'Islam, l'Ayatollah Khamenei ha aggiunto: Nell'Islam, per preservare la dignità delle donne e frenare le fortissime e pericolose pulsioni sessuali, esistono restrizioni e norme su "relazioni tra uomo e donna, abbigliamento di donne e uomini, l'hijab per le donne e l'incoraggiamento al matrimonio", che sono pienamente conformi alla natura della donna e all'interesse e alle reali necessità della società. Al contrario, il freno alle infinite e distruttive attrazioni sessuali non è assolutamente considerato nella cultura occidentale.

La Guida Suprema ha considerato la donna e l'uomo nell'Islam come due elementi equilibrati con molte somiglianze e alcune differenze derivanti dal corpo e dalla natura, affermando: Questi "due elementi complementari" svolgono un ruolo nell'amministrazione della società umana, nella continuazione della stirpe umana, nel progresso della civiltà, nella soddisfazione delle necessità della società e nella gestione della vita.

Egli ha annoverato la formazione della famiglia come uno dei compiti più importanti in questo processo di ruolo vitale, aggiungendo: Contrariamente all'oblio dell'istituzione familiare nella sbagliata cultura occidentale, nell'Islam sono previsti diritti reciproci e specifici per "donna, uomo e figli" come elementi costitutivi della famiglia.