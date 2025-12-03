Berlino: Il Numero delle Vittime a Gaza è Molto Alto e Preoccupante

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri tedesco ha rilasciato oggi, mercoledì, una dichiarazione che, senza condannare la continuazione dei crimini del regime sionista contro la popolazione oppressa di Gaza, ha reagito meramente a parole, dichiarando: Il numero delle vittime a Gaza è molto alto e preoccupante. Chiediamo a tutte le parti di aderire all'accordo di cessate il fuoco a Gaza e di non metterlo a rischio.

Berlino ha poi aggiunto: Devono essere compiuti progressi nella ricostruzione di ospedali e infrastrutture idriche, fognarie ed elettriche nella Striscia di Gaza. Sono in corso intensi contatti diplomatici con Israele e i paesi della regione per mantenere la calma nella Striscia di Gaza.