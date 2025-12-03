  1. Home
  2. servizio
  3. Europa

Berlino: Il Numero delle Vittime a Gaza è Molto Alto e Preoccupante

4 dicembre 2025 - 00:19
News ID: 1757443
Source: ABNA24
Berlino: Il Numero delle Vittime a Gaza è Molto Alto e Preoccupante

In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri tedesco, senza condannare la continuazione dei crimini del regime sionista contro la popolazione oppressa di Gaza, ha reagito meramente a parole, dichiarando: Il numero delle vittime a Gaza è molto alto e preoccupante.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri tedesco ha rilasciato oggi, mercoledì, una dichiarazione che, senza condannare la continuazione dei crimini del regime sionista contro la popolazione oppressa di Gaza, ha reagito meramente a parole, dichiarando: Il numero delle vittime a Gaza è molto alto e preoccupante. Chiediamo a tutte le parti di aderire all'accordo di cessate il fuoco a Gaza e di non metterlo a rischio.

Berlino ha poi aggiunto: Devono essere compiuti progressi nella ricostruzione di ospedali e infrastrutture idriche, fognarie ed elettriche nella Striscia di Gaza. Sono in corso intensi contatti diplomatici con Israele e i paesi della regione per mantenere la calma nella Striscia di Gaza.

Your Comment

You are replying to: .
captcha