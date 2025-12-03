Il Cremlino Smentisce l'Affermazione che Putin Abbia Rifiutato il Piano di Pace USA

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, «Dmitry Peskov», portavoce del Cremlino, in risposta a una domanda di un giornalista sul rifiuto del piano di pace USA, ha detto: "No, non è vero. Il punto è che ieri, per la prima volta, c'è stato uno scambio di opinioni diretto e, come è stato affermato, alcuni punti sono stati accettati e altri sono stati descritti come inaccettabili. Questo è un normale processo di lavoro per la ricerca di soluzioni di compromesso."

Ha aggiunto: Mosca spera che anche la parte americana si atterrà al principio del silenzio durante i colloqui sulla risoluzione della crisi ucraina. Mosca non è favorevole alla diplomazia ad alta voce, e lo stesso approccio è adottato dagli Stati Uniti. Più i negoziati per risolvere la crisi ucraina si svolgono in un'atmosfera calma, più saranno fruttuosi.

Rispondendo a un'altra domanda, il portavoce del Cremlino ha annunciato che una conversazione telefonica tra Putin e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump può essere programmata in qualsiasi momento possibile.

Peskov ha sottolineato che la Russia attribuisce grande valore alla volontà politica di Trump di risolvere la crisi ucraina pacificamente, e ha detto: Mosca è pronta a incontrare i funzionari dell'amministrazione Trump ogni volta che sia necessario per risolvere la situazione in Ucraina.

L'incontro tra la delegazione americana guidata da «Steve Witkoff», rappresentante speciale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e il Presidente russo Vladimir Putin si è tenuto la notte scorsa. Dettagli precisi sui particolari di questo incontro non sono ancora trapelati.

La delegazione americana aveva precedentemente incontrato i funzionari ucraini in Florida. Un incontro che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito fruttuoso.

Alcune settimane fa, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha svelato il suo piano in 28 punti per risolvere la crisi ucraina, e da allora sono nate ampie discussioni tra i funzionari europei e americani.

La cessione di parti dell'Ucraina alla Russia è considerata uno degli elementi più controversi di questo piano.