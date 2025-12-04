I titoli dei media italiani | Dall’arresto di Mogherini al colloquio senza accordo tra Putin e Witkoff sull’Ucraina

i media italiani hanno coperto varie notizie in diversi ambiti, e in questo articolo Pars Today ha dato uno sguardo ai titoli di alcuni di essi:

ANSA

1. L'ex alto rappresentante Mogherini fermata in Belgio

2. La premier dell'Italia: convergenza Usa-Europa importante per pace in Ucraina

3. Riunione Putin-Witkoff; niente intesa sui territori contesi con Kiev

4. Mattarella: esiti drammatici da mancata difesa commune

HuffPost Italia

1. Arrestati Mogherini e Sannino; Putin e Orbán ci fanno sopra un brindisi

2. "L'Ucraina non è urgente". Slitta il decreto sulle armi, i sospetti su Salvini

3. L'illusione del neutralismo; Perché in Italia è impossibile parlare di difesa

Walter Ricciardi: "Contro il cancro la scienza corre, ma non arriva ai cittadini"

LaPresse

1. Ucraina, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti”. Il Cremlino concorda solo con alcune proposte del piano statunitense.

2. Tensione Russia-Nato, Tajani a proposito di Cavour Dragon: “Riflettere su parole esatte, vanno interpretate in maniera diversa”

3. Università Bologna nega apertura corso per allievi ufficiali. Meloni: “Lede doveri costituzionali”

Askanews

1. Slitta approdo in Cdm del decreto Ucraina. I dubbi della Lega

2. Ucraina, Zelensky: non esistono soluzioni semplici a questa guerra

3. Ucraina, Putin e Witkoff a colloquio 5 ore: nessun accordo su territori

4. Ucraina, Trump: stiamo cercando la soluzione per finire la guerra ma non è facile, è un pasticcio

5. Libano, il Papa: Hezbollah lasci le armi e cerchi il dialogo

AGI

1. Corsi rifiutati a giovani ufficiali. Meloni: "Così si mette in discussione il ruolo delle Forze Armate"

2. La Banca centrale europea si rifiuta di garantire il prestito da 140 miliardi per Kiev

3. Carceri, appello di La Russa: "Entro Natale un decreto per fine pena a casa"