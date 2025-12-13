Putin: Porgi i miei calorosi saluti alla Guida Suprema/ Enfasi sul sostegno all'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, i presidenti dell'Iran e della Russia, Massoud Pezeshkian e Vladimir Putin, si sono incontrati a margine del Vertice Internazionale per la Pace e la Fiducia ad Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, e hanno discusso e consultato questioni bilaterali.

Durante l'incontro con Putin, Pezeshkian ha detto: "Apprezziamo il sostegno della Russia all'Iran sulla scena internazionale. Siamo determinati ad attuare l'accordo di partenariato strategico globale con la Russia."

Il presidente russo, a sua volta, ha detto durante l'incontro: "Porgi i miei calorosi saluti alla Guida Suprema."

Putin ha aggiunto: "Le relazioni tra Iran e Russia si stanno sviluppando con un trend molto positivo. Russia e Iran stanno negoziando sulla cooperazione nel settore del gas e dell'elettricità. Russia e Iran stanno cooperando in vari campi, inclusa la centrale nucleare di Bushehr e lo sviluppo di infrastrutture, compreso il corridoio Nord-Sud."

Ha chiarito: "Il volume degli scambi commerciali tra Iran e Russia è aumentato del 13% l'anno scorso e di un altro 8% quest'anno."

Putin ha anche detto: "Mosca collabora strettamente con Teheran in seno alle Nazioni Unite riguardo al programma nucleare iraniano."