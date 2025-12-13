Sheikh Naim Qassem: Un Piano Molto Pericoloso è in Arrivo

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Ahed, Sheikh Naim Qassem, Vice Segretario Generale di Hezbollah Libano, ha dichiarato in un discorso al raduno dei Fatimidi in occasione della nascita di Fatimah Zahra (pace su di lei): "Sheikh Nabil Qaouq è una delle figure di spicco della Resistenza."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah Libano ha continuato lodando l'attività degli organizzatori del raduno dei Fatimidi e ha dichiarato: "Dobbiamo ringraziare gli organizzatori di questo grande raduno Fatimide, un raduno che esprime questo ambiente, questo processo e questa ferma convinzione legata a Hezbollah e alla Resistenza. Sayyida Fatima (pace su di lei) è un modello per donne e uomini e detiene una posizione elevata."

Sheikh Naim Qassem ha poi elogiato le donne della Resistenza e ha detto: "Oggi siamo riuniti per rinnovare il patto con la Resistenza, Hezbollah e Sayyed Hassan Nasrallah, il Sayyed dei martiri della Ummah islamica, il fondatore di questo movimento."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato la necessità di un ruolo di primo piano per le donne in tutti i campi, in particolare nell'educazione della famiglia e nel sostegno alla Resistenza.

Ha continuato: "Il governo è responsabile della stabilizzazione della sovranità e dell'indipendenza del Libano. La Resistenza ha adempiuto pienamente ai suoi impegni nell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco ed è stata un sostenitore del governo. Siamo di fronte a una nuova fase che richiede un approccio diverso. Siamo entrati in una nuova fase dall'istituzione del cessate il fuoco il 27 novembre 2024."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah Libano ha sottolineato: "Gli attacchi di Israele sono un pericolo per il Libano e per noi. La deterrenza contro il nemico è un'eccezione. I risultati della Resistenza sono misurati dalla liberazione."

Ha aggiunto: "La missione fondamentale della Resistenza è la liberazione. Non esiste Resistenza al mondo che possa creare deterrenza contro il nemico entro un periodo di 17 anni, e questa deterrenza è eccezionale. Il governo e l'esercito devono creare deterrenza contro il nemico e la Resistenza è il loro sostenitore. La Resistenza è pronta per la piena cooperazione con l'esercito libanese. Se Israele attacca, dovremmo chiedere il disarmo delle forze?"

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah Libano ha sottolineato: "Se l'esercito è incapace di proteggere, dovremmo chiedere il disarmo? Il dovere della Resistenza è sostenere e supportare, e aiutare a liberare i territori. La Resistenza è d'accordo con una strategia di difesa per sfruttare la forza e la resistenza del Libano, ma è contraria alla resa e al compromesso con gli Stati Uniti e Israele. Se ci si arrende, non rimarrà nulla del Libano e la situazione della Siria è un modello e un esempio di fronte a noi."

Ha aggiunto: "Il problema del governo è il problema delle sanzioni imposte e della corruzione dilagante. Il monopolio delle armi in questo modo significa la distruzione della capacità del Libano. Il regime israeliano minaccia e l'unico modo dal suo punto di vista è arrendersi, e che il Libano sia sotto amministrazione israeliana. La resa porta con sé la dissoluzione del Libano. Il piano del nemico israeliano dopo l'assassinio di Nasrallah e dei comandanti martiri era la distruzione di Hezbollah e l'eliminazione della Resistenza."

Naim Qassem ha detto: "Con la nostra unità e stabilità, non ci sarà guerra. La presenza della Resistenza significa vita, nazione e orgoglio. Siamo riusciti nella prima battaglia a neutralizzare l'obiettivo del nemico di distruggere Hezbollah e annientare la Resistenza."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah Libano ha sottolineato: "Gli Stati Uniti devono sapere che ci difenderemo e se il cielo cadesse a terra, il disarmo non sarà raggiunto affinché l'obiettivo di Israele sia realizzato, e se il mondo intero si sollevasse in guerra contro il Libano, non ci sarà disarmo. Se scoppia una guerra, i suoi obiettivi non saranno raggiunti, e questo è completamente chiaro per noi. Non ve lo permetteremo. Questo non accadrà. Siamo i figli dell'Imam Hussein (pace su di lui)."

Sheikh Naim Qassem ha sottolineato: "La Resistenza ha raggiunto quattro grandi risultati: ha liberato i territori, ha resistito alle sfide, ha creato deterrenza contro il nemico tra il 2006 e il 2023, e ha neutralizzato l'attacco al Libano, e una resistenza leggendaria è stata creata dalla Resistenza."

Ha detto: "Questa è la nostra narrativa e questa è la nostra posizione, dalla quale non indietreggeremo. Questa posizione è la posizione nazionale più onorevole e non ha bisogno della conferma di coloro che hanno una storia oscura e nera."

Naim Qassem ha sottolineato: "Barak cerca di annettere il Libano alla Siria e le minoranze si perdono in questo vasto mare della Siria o migrano. Con l'esistenza di Israele, musulmani e cristiani non hanno posto in Libano. Se il Libano si arrende, la sua storia viene cancellata e diventa senza futuro."

Rivolgendosi ai governanti del paese, ha detto: "Smettete di fare concessioni. Non avete sentito le parole dell'ambasciatore americano secondo cui i negoziati sono una cosa e la continuazione degli attacchi israeliani è un'altra? Questa è una logica chiara che i negoziati hanno un percorso indipendente e che sono equivalenti alla continuazione degli attacchi, quindi a cosa servono i negoziati?"