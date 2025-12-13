Panico di Israele per la Possibilità di Operazioni Anti-Sioniste dal Lato Giordano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Arabi 21, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riferito che l'esercito del regime sionista ha schierato le sue forze lungo la striscia di confine con la Giordania e ha riattivato le basi militari che non erano state utilizzate sin dalla firma dell'accordo di pace con la Giordania nel 1994.

Secondo questo rapporto, l'allerta senza precedenti dell'esercito del regime sionista nei confronti della Giordania è dovuta al timore dell'esecuzione di operazioni anti-sioniste dal lato di quel confine.

Yedioth Ahronoth ha aggiunto che il regime sionista ha gradualmente evacuato 46 delle sue basi militari lungo il confine giordano dalla firma dell'accordo di pace con la Giordania, ma dopo l'operazione Alluvione di Al-Aqsa, ha formato un gruppo chiamato "Squadra Rossa" per esaminare la possibilità di condurre operazioni anti-sioniste da altri fronti, giungendo alla conclusione che il confine orientale potrebbe essere uno di questi fronti.