Probabile continuazione degli attacchi statunitensi contro la Siria nei prossimi mesi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, la rete NBC ha riferito, citando funzionari americani, che si prevede che gli attacchi degli Stati Uniti in Siria dureranno per settimane o mesi.

Questi funzionari hanno affermato che tali attacchi sono condotti con l'obiettivo di combattere l'organizzazione terroristica ISIS.

In precedenza, la rete "Fox News" aveva annunciato che i caccia americani hanno effettuato decine di attacchi aerei contro posizioni dell'ISIS in Siria dalle prime ore di oggi.

Contemporaneamente, la rete siriana "Al-Ikhbariya", citando fonti locali, ha riferito che i caccia della coalizione internazionale hanno condotto una serie di attacchi nel deserto di Ma'adan (periferia di Raqqa), nel deserto di Al-Hamad (periferia di Deir ez-Zor) e sulle alture di Jebel al-Amour.

I presunti attacchi degli Stati Uniti contro le posizioni dell'ISIS in Siria avvengono nonostante sia stato ripetutamente riportato che membri di questa organizzazione terroristica siano in contatto con i militari americani e si muovano liberamente vicino alle loro basi.