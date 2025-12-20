Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Sputnik, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che, in base a un ordine governativo, i trattati internazionali stipulati con diversi paesi europei saranno rescissi.

In base a questa decisione, il memorandum d'intesa militare con il Regno Unito, l'accordo di cooperazione bilaterale con la Polonia e una serie di altri trattati firmati negli anni '90 perderanno la loro validità.

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, negli anni '90 la Russia aveva firmato numerosi trattati con i paesi europei volti a costruire fiducia e cooperazione militare. Tuttavia, l'escalation delle tensioni tra Mosca e l'Occidente, in particolare dopo l'inizio della guerra in Ucraina, ha portato la Russia a rivedere tali accordi.

Mosca ritiene che il comportamento dei paesi europei e della NATO negli ultimi anni non sia coerente con i precedenti impegni di sicurezza e considera questo processo una minaccia per la propria sicurezza nazionale. In questo quadro, la cancellazione di questi trattati è valutata come parte della politica russa per ridurre la cooperazione militare con l'Occidente e ridefinire le proprie relazioni di sicurezza.