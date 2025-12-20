  1. Home
Guterres: Gli attacchi israeliani contro la Cisgiordania sono condannabili

20 dicembre 2025 - 09:57
News ID: 1763802
Source: ABNA24
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, condannando i violenti attacchi dei coloni sionisti contro la Cisgiordania, ha chiesto anche un miglioramento delle condizioni per gli abitanti della Striscia di Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Ma'an, António Guterres, Segretario Generale dell'ONU, ha dichiarato che l'aumento degli attacchi dei coloni sionisti contro i residenti della Cisgiordania, l'occupazione delle loro terre e la distruzione delle loro case sono atti condannabili.

Egli ha aggiunto che è necessario tutelare il diritto internazionale riguardo alla protezione dei diritti umani in tutta la Palestina occupata, in particolare a Gerusalemme Est.

Riguardo alla Striscia di Gaza, Guterres ha affermato che il regime sionista è obbligato a facilitare il processo di ingresso degli aiuti umanitari in questo territorio. Ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale svolto dal personale delle Nazioni Unite a Gaza e in altre aree della regione.

Il Segretario Generale dell'ONU ha chiesto la fine delle lunghe sofferenze imposte ai palestinesi, affermando che essi hanno bisogno di speranza e che è necessario muoversi verso l'attuazione della soluzione a due Stati.

