Rubio: Non è esclusa la possibilità di negoziati diretti tra Trump e Maduro

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Youm, Marco Rubio, Segretario di Stato americano, ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta alla domanda di un giornalista presso il Dipartimento di Stato riguardo alla possibilità di un incontro faccia a faccia tra Trump e Maduro.

Rubio ha dichiarato: "Non commento i negoziati del Presidente [Trump]. Sottolineo solo il fatto che il Presidente, come avete visto, è pronto a parlare con chiunque. È pronto e non considera il negoziato come una concessione".

Il Segretario di Stato ha aggiunto: "Non ho nuove informazioni su ciò che accadrà in seguito. Non ho motivo né di pessimismo né di ottimismo. Non commento la serie di opzioni, comprese quelle diplomatiche, a disposizione del Presidente".

Queste parole arrivano dopo le notizie pubblicate dal New York Times alla fine di novembre, che citavano fonti secondo cui Trump avrebbe valutato la possibilità di un incontro bilaterale con il presidente venezuelano.

Anche Trump, in un'intervista a Fox News il 21 novembre, aveva dichiarato di voler avviare negoziati con Maduro "presto". Questi movimenti diplomatici avvengono mentre le relazioni tra i due paesi sono al culmine della tensione.

Recentemente, gli Stati Uniti hanno designato il governo di Caracas come una "organizzazione terroristica straniera", minacciando reazioni severe; un'azione che il Venezuela ha respinto, accusando Washington di comportamento ostile e pressione politica. In un clima così teso, l'apertura di un canale di dialogo diretto potrebbe essere una delle possibili vie per ridurre la tensione.