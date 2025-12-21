Messaggio di buona volontà del Presidente del Pakistan alla Guida Suprema dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Palazzo Presidenziale del Pakistan a Islamabad ha dichiarato in un comunicato: "Mentre l'aereo presidenziale entrava nello spazio aereo iraniano sulla rotta da Islamabad a Baghdad, Asif Ali Zardari, Presidente del Pakistan, ha inviato un messaggio di buona volontà alle alte autorità iraniane".

Il comunicato aggiunge che il messaggio è stato indirizzato a Sua Eminenza l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Guida Suprema, e al Dott. Masoud Pezeshkian, Presidente dell'Iran. Zardari ha inoltre sottolineato il rispetto reciproco e il rafforzamento delle relazioni regionali.