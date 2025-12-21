  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Messaggio di buona volontà del Presidente del Pakistan alla Guida Suprema dell'Iran

21 dicembre 2025 - 10:54
News ID: 1764293
Source: ABNA24
Messaggio di buona volontà del Presidente del Pakistan alla Guida Suprema dell'Iran

Durante il suo viaggio in Iraq, entrando nello spazio aereo della Repubblica Islamica dell'Iran, il Presidente del Pakistan ha inviato un messaggio di devozione alla Guida Suprema e al Presidente dell'Iran, esprimendo la propria solidarietà al popolo iraniano.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Palazzo Presidenziale del Pakistan a Islamabad ha dichiarato in un comunicato: "Mentre l'aereo presidenziale entrava nello spazio aereo iraniano sulla rotta da Islamabad a Baghdad, Asif Ali Zardari, Presidente del Pakistan, ha inviato un messaggio di buona volontà alle alte autorità iraniane".

Il comunicato aggiunge che il messaggio è stato indirizzato a Sua Eminenza l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Guida Suprema, e al Dott. Masoud Pezeshkian, Presidente dell'Iran. Zardari ha inoltre sottolineato il rispetto reciproco e il rafforzamento delle relazioni regionali.

Your Comment

You are replying to: .
captcha