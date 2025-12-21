Ministro della Difesa del Venezuela: Siamo in guerra contro le bugie, le calunnie e le minacce militari degli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al-Mayadeen, Vladimir Padrino López, Ministro della Difesa del Venezuela, commentando gli sviluppi nel Paese e le minacce statunitensi contro il governo di Caracas, ha sottolineato: "Siamo impegnati in una battaglia totale contro le bugie, le calunnie, la distorsione della realtà, l'interferenzialismo, le minacce militari e la guerra psicologica".

In questo contesto, il quotidiano Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense, ha riportato che la Casa Bianca sta cercando di presentare il sequestro di una petroliera nei pressi delle coste venezuelane come un atto legale e non come un atto di guerra.

Secondo il rapporto, il funzionario ha aggiunto che unità della Marina statunitense hanno supportato la Guardia Costiera degli Stati Uniti nell'operazione di sequestro della nave. Ha inoltre precisato che la Casa Bianca enfatizza il ruolo della Guardia Costiera per mascherare l'azione e giustificarla legalmente.