Hakim: L'Iraq può superare il "terremoto geopolitico" della regione grazie all'unità interna

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, citando l'ufficio stampa del movimento, Seyyed Ammar al-Hakim, nel suo discorso in occasione dell'anniversario del martirio dell'Ayatollah Seyyed Mohammad Baqir al-Hakim, ha ribadito la fedeltà al percorso del "Martire del Mihrab", definendo questa ricorrenza un'opportunità annuale per rivedere le posizioni, stabilire le priorità e correggere il percorso di costruzione di uno stato nazionale in Iraq.

Egli ha sottolineato che la commemorazione del martire Ayatollah al-Hakim non è solo un evento storico: "Questo giorno è un test di sincerità nell'adesione al progetto fondato con il sangue dei martiri per costruire un Iraq potente, indipendente, giusto e unito".

Riguardo ai processi politici, ha dichiarato: "L'Iraq è sulla soglia della formazione di un governo nazionale basato sui risultati elettorali e sul quadro legale". Ha poi definito il rispetto dei risultati elettorali e l'accelerazione della formazione del governo una necessità nazionale.

Al-Hakim ha aggiunto che il futuro governo deve avere una squadra capace e un programma chiaro: "Il vero governo significa applicazione della legge, sicurezza e giustizia basate sulla logica dello Stato". Ha inoltre descritto l'economia come la "vera battaglia della sovranità", citando industria, agricoltura e tecnologia come pilastri della sicurezza nazionale.

Infine, descrivendo la situazione regionale come un "terremoto geopolitico", ha affermato: "L'Iraq è un attore centrale e un ponte tra i diversi assi. L'Iraq non sarà né un campo di battaglia per gli altri, né una casella postale o una linea di contatto per conto terzi".