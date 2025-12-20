Wall Street Journal: Ambiguo il piano degli Stati Uniti per la ricostruzione di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano americano Wall Street Journal, citando fonti informate, ha riferito che Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, hanno elaborato un piano per intervenire negli affari della Striscia di Gaza.

Secondo questo rapporto, l'unico punto chiaro in questo piano decennale e ambiguo è il costo di 112 miliardi di dollari, mentre non è chiaro come verranno sistemati i 2 milioni di palestinesi residenti nella Striscia di Gaza durante l'esecuzione di questo progetto di costruzione.

Un funzionario americano ha dichiarato al Wall Street Journal di aver precedentemente presentato le slide di questo progetto a "potenziali paesi finanziatori, inclusi i ricchi paesi del Golfo Persico, la Turchia e l'Egitto".

Il Wall Street Journal ha scritto: "Il piano per Gaza è stato redatto dagli assistenti della Casa Bianca in consultazione con le autorità israeliane".

Tuttavia, secondo il quotidiano, alcuni funzionari americani nutrono seri dubbi sulla fattibilità del piano statunitense per Gaza. Questi funzionari hanno indicato il disarmo di Hamas come precondizione per la realizzazione del piano e la difficoltà di convincere i paesi ricchi a investire come questioni che potrebbero ostacolare il progetto.