Reazione del regime di Jolani al bombardamento statunitense di decine di siti in Siria

20 dicembre 2025 - 09:55
Il Ministero degli Esteri siriano ha reagito agli attacchi condotti ieri sera dagli Stati Uniti contro varie regioni del Paese con il pretesto di combattere l'ISIS.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito della TV siriana, il Ministero degli Esteri legato al regime di Jolani ha affermato che Damasco è impegnata nella lotta contro l'organizzazione terroristica ISIS e nell'aumento delle operazioni militari contro di essa.

Il ministero, rilasciando una dichiarazione in reazione agli attacchi statunitensi in varie zone della Siria, ha sostenuto che la partecipazione delle forze americane e della coalizione internazionale nella guerra contro il terrorismo è necessaria.

La dichiarazione recita: "Damasco esprime le sue condoglianze alle famiglie delle forze siriane e americane uccise nei giorni scorsi durante gli attacchi terroristici a Palmira. La Siria continua i suoi sforzi per garantire che non vi sia alcun rifugio sicuro per l'ISIS nel Paese. Chiediamo agli Stati Uniti e alla coalizione internazionale di unirsi a sostegno di questi sforzi nella lotta al terrorismo".

La rete "Fox News" ha annunciato che, dalle prime ore di oggi, i caccia americani hanno effettuato decine di attacchi aerei contro posizioni dell'ISIS in Siria.

Contemporaneamente, la rete siriana "Al-Ikhbariya", citando fonti locali, ha riferito che i caccia della coalizione internazionale hanno condotto una serie di attacchi nel deserto di Ma'adan (periferia di Raqqa), nel deserto di Al-Hamad (periferia di Deir ez-Zor) e sulle alture di Jebel al-Amour.

I presunti attacchi degli Stati Uniti contro le posizioni dell'ISIS in Siria avvengono mentre è stato ripetutamente riportato che membri di questa organizzazione terroristica sono in contatto con i militari americani e si muovono liberamente vicino alle loro basi.

