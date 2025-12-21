Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia TASS, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha valutato come contraddittorie le affermazioni di Volodymyr Zelensky riguardo allo svolgimento delle elezioni in Ucraina.

Peskov ha dichiarato: "Zelensky afferma che non permetterà al presidente russo Vladimir Putin di interferire nelle elezioni, ma allo stesso tempo chiede aiuto agli americani per organizzarle". Ha aggiunto: "Ciò significa che Zelensky non ha obiezioni all'interferenza americana, ma si oppone a quella russa. Questo è un segno di confusione".

Il mandato presidenziale di Zelensky è scaduto il 20 maggio 2024, ma Kiev ha evitato di indire elezioni citando la legge marziale in corso. Il presidente russo ha recentemente affermato che tra i cinque e i dieci milioni di cittadini ucraini vivono in Russia e che, in caso di elezioni, dovrebbe essere loro consentito di votare.