Il movimento "al-Nujaba" ribadisce la continuazione della resistenza contro gli americani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito Shafaq News, Abdul Qader al-Karbalai, vice militare di al-Nujaba, ha dichiarato che la presenza militare statunitense in Iraq è una palese violazione della sovranità del Paese. Ha espresso ferma opposizione a qualsiasi ritardo o rinvio nell'attuazione dell'accordo per il ritiro delle forze straniere.

Nel comunicato pubblicato su X, al-Karbalai ha affermato: "La presenza statunitense persiste nonostante la volontà ufficiale e popolare degli iracheni per il ritiro. Washington interferisce continuamente negli affari interni, sostenendo ed equipaggiando gruppi armati volti a destabilizzare il Paese". Ha aggiunto che l'occupazione giustifica la resistenza legittima, un diritto dei popoli occupati che trae legittimità dalla dignità del popolo iracheno.

Shafaq News nota che ciò avviene mentre, nelle ultime 24 ore, altri gruppi come Asa'ib Ahl al-Haq e le Brigate Imam Ali hanno accettato l'idea di limitare il possesso di armi allo Stato. Tuttavia, le Brigate Hezbollah irachene hanno respinto il disarmo, ponendo come condizione preliminare la piena sovranità e la fine di ogni interferenza straniera. In precedenza, Faiq Zaidan, capo del Consiglio Giudiziario Supremo, aveva lodato i gruppi che hanno risposto positivamente al controllo statale delle armi. Recentemente, gli Stati Uniti hanno intensificato le pressioni sul governo iracheno per sciogliere i gruppi di resistenza e impedirne la partecipazione al futuro governo.