Turchia: Israele rende più difficile la transizione alla seconda fase del cessate il fuoco

21 dicembre 2025 - 10:57
Il Ministro degli Affari Esteri turco ha dichiarato che le violazioni commesse da Israele rappresentano l'ostacolo principale all'ingresso nella seconda fase del cessate il fuoco a Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Hakan Fidan, Ministro degli Affari Esteri della Turchia, commentando i negoziati a Miami sulla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, ha affermato: "Nei colloqui di Miami abbiamo sottolineato che le violazioni di Israele rendono più difficile il passaggio alla seconda fase".

Ha aggiunto: "Sosteniamo con fermezza che l'amministrazione di Gaza debba essere nelle mani dei suoi stessi abitanti; la regione non deve essere divisa e gli investimenti devono andare a beneficio della sua popolazione".

Fidan ha inoltre dichiarato: "A Miami abbiamo raggiunto intese promettenti e abbiamo esaminato i modi per evitare che il piano di pace venga messo a rischio. In questi incontri è stata discussa la necessità di stabilire un calendario per il trasferimento della gestione di Gaza a un comitato tecnocratico".

Nel frattempo, un alto funzionario statunitense ha riferito ad Al Jazeera che oggi a Miami si terrà un nuovo round di negoziati su Gaza, aggiungendo che le discussioni riguardanti Gaza e l'Ucraina si svolgeranno simultaneamente.

