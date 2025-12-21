Deputato iracheno: Al-Hashd al-Shaabi è il garante della sicurezza del Paese contro le minacce terroristiche

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maaloumah, Mokhtar al-Turkmani, deputato del Parlamento iracheno, ha affermato che le forze di Al-Hashd al-Shaabi fungono da garante della sicurezza nazionale contro le minacce terroristiche.

Egli ha aggiunto: "Negli ultimi anni, queste forze hanno dimostrato di essere una forza nazionale che si sacrifica per proteggere il Paese. Hanno operato con successo contro i più pericolosi attacchi terroristici".

Al-Turkmani ha dichiarato: "Proteggere e sostenere queste forze è un dovere nazionale, poiché oggi Al-Hashd al-Shaabi è considerato un pilastro fondamentale del sistema di sicurezza iracheno e protegge il Paese dalle minacce interne ed esterne. I tentativi di colpire l'immagine di queste forze presso il popolo iracheno falliranno".