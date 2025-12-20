Telefonata tra il Ministro degli Esteri britannico e Araghchi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri dell'Iran, e Yvette Cooper, Ministro degli Affari Esteri britannico, hanno discusso venerdì in una telefonata.
Durante il colloquio, le parti si sono scambiate opinioni su alcune questioni bilaterali, comprese quelle consolari, sottolineando la necessità di continuare le consultazioni a vari livelli per rafforzare la comprensione reciproca e seguire le questioni di interesse comune.
Il nostro Ministro degli Esteri, criticando l'approccio irresponsabile dei tre paesi europei riguardo alla questione nucleare iraniana, ha sottolineato che l'Iran non ha mai rifiutato negoziati basati sul rispetto dei diritti legali e degli interessi legittimi della nazione iraniana, ma rifiuta i negoziati intesi come imposizione unilaterale.
Il Ministro degli Esteri britannico ha ribadito la posizione del suo Paese sulla necessità di utilizzare la diplomazia in relazione alla questione nucleare iraniana.
