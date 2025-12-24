  1. Home
Reazione della Turchia alle parole di Netanyahu: "È ridicolo"

24 dicembre 2025 - 12:56
News ID: 1765619
Source: ABNA24
Un funzionario turco ha reagito alle recenti dichiarazioni del Primo Ministro del regime sionista contro il suo Paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Burhanettin Duran, alto funzionario della Presidenza turca, ha dichiarato che la politica irrazionale e incontrollabile del regime sionista nei confronti del potere della Turchia non può essere descritta se non come un approccio ridicolo.

Egli ha aggiunto: "Questa politica continua di Israele, che ha destabilizzato la regione, è grottesca. Oggi la Turchia, sotto la guida del presidente Recep Tayyip Erdoğan, è garante della pace e della stabilità regionale. Il gabinetto di Netanyahu ha causato spargimenti di sangue e sofferenze, agendo come forza occupante in Palestina e Siria, cercando di coprire i propri obiettivi espansionistici con il pretesto della sicurezza interna. Siamo stati testimoni di uno dei genocidi più atroci della storia; sentire i funzionari israeliani parlare di 'ambizioni imperialistiche' altrui è una pura contraddizione".

Il funzionario turco ha sottolineato che negli ultimi due anni Tel Aviv ha fomentato guerre contro sette paesi del Medio Oriente e che il governo Netanyahu è un disastro non solo per la regione, ma per gli stessi israeliani. Ha concluso affermando che queste parole ridicole e questi trucchi di poco valore non fermeranno il sostegno della Turchia ai fratelli palestinesi.

