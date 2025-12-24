Reazione della Turchia alle parole di Netanyahu: "È ridicolo"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Burhanettin Duran, alto funzionario della Presidenza turca, ha dichiarato che la politica irrazionale e incontrollabile del regime sionista nei confronti del potere della Turchia non può essere descritta se non come un approccio ridicolo.

Egli ha aggiunto: "Questa politica continua di Israele, che ha destabilizzato la regione, è grottesca. Oggi la Turchia, sotto la guida del presidente Recep Tayyip Erdoğan, è garante della pace e della stabilità regionale. Il gabinetto di Netanyahu ha causato spargimenti di sangue e sofferenze, agendo come forza occupante in Palestina e Siria, cercando di coprire i propri obiettivi espansionistici con il pretesto della sicurezza interna. Siamo stati testimoni di uno dei genocidi più atroci della storia; sentire i funzionari israeliani parlare di 'ambizioni imperialistiche' altrui è una pura contraddizione".

Il funzionario turco ha sottolineato che negli ultimi due anni Tel Aviv ha fomentato guerre contro sette paesi del Medio Oriente e che il governo Netanyahu è un disastro non solo per la regione, ma per gli stessi israeliani. Ha concluso affermando che queste parole ridicole e questi trucchi di poco valore non fermeranno il sostegno della Turchia ai fratelli palestinesi.