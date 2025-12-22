Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito di notizie Russia Today, citando il quotidiano tedesco Die Welt, ha riferito che hacker che lavorano per le autorità dei paesi europei hanno rivelato che i paesi occidentali si stanno preparando segretamente a condurre attacchi informatici contro le infrastrutture della Russia.

Il giornale aggiunge che i governi occidentali non si concentrano più esclusivamente sulla difesa cibernetica, ma sono passati ad attività offensive, tra cui l'intrusione nei computer interni russi e l'installazione segreta di malware.

Die Welt ha fatto riferimento a esercitazioni condotte in merito presso il cosiddetto "Centro di eccellenza per la difesa cibernetica cooperativa" della NATO in Estonia, affermando che il personale militare della NATO viene addestrato a condurre operazioni su larga scala nello spazio digitale, con obiettivi che includono i sistemi di approvvigionamento energetico.