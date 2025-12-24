Guerra tra falchi e colombe: il piano di pace per l'Ucraina polarizza la Casa Bianca

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito NBC News riporta che la frattura tra gli alti funzionari della Casa Bianca sulla strategia migliore per porre fine al conflitto è aumentata. La fazione dei "falchi", guidata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth e dall'inviato speciale Steve Witkoff, ritiene che l'Ucraina debba cedere alla Russia i cinque territori attualmente sotto il controllo di Mosca. Recentemente, anche Jared Kushner si è unito a questa posizione.

Al contrario, la fazione delle "colombe", guidata dal Segretario di Stato Marco Rubio, sostiene una posizione più morbida e vicina ai paesi europei, che chiedono il ritiro russo da alcune aree dell'Ucraina orientale. Il rapporto indica che Witkoff ha organizzato iniziative diplomatiche informali senza l'approvazione di Rubio, il quale sembra essere stato "emarginato" dai negoziati. Una situazione simile si sta verificando in Russia, dove il navigato ministro degli Esteri Sergey Lavrov è stato escluso a favore del negoziatore Kirill Dmitriev.

Sia Witkoff che Dmitriev sono uomini d'affari e non diplomatici di carriera, sollevando preoccupazioni per l'uso di comunicazioni non sicure e jet privati. Nonostante la Casa Bianca ostenti unità, la realtà dietro le quinte mostra profonde divisioni tra il piano di pace Witkoff-Dmitriev (28PPP) e la visione più istituzionale di Rubio.