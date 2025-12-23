Probabilità di impeachment per Trump con una vittoria democratica alle elezioni di metà mandato

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Mike Johnson, presidente della Camera dei Rappresentanti e membro del Partito Repubblicano, ha dichiarato che se il Partito Democratico dovesse ottenere la maggioranza al Congresso dopo le elezioni di metà mandato del 2026, avvierebbe la procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Egli ha affermato: "Tutto è a rischio; se perdiamo la maggioranza alla Camera nelle elezioni di metà mandato del 2026, la sinistra radicale metterà in stato di accusa il Presidente. Non dobbiamo permettere che ciò accada".

A dicembre, il rappresentante democratico Al Green ha presentato al Congresso una risoluzione per l'impeachment di Donald Trump. Nel 2019, i democratici, che all'epoca controllavano la Camera, avviarono un processo di impeachment, ma Trump fu assolto dal Senato nel 2020. I democratici fecero un altro tentativo nel 2021, anch'esso conclusosi senza successo.