Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Yaum, Donald Trump ha dichiarato martedì mattina: "Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per ragioni legate alla sicurezza nazionale".

Buoni rapporti con il Presidente cinese Ha poi aggiunto: "Ho un buon rapporto con Xi Jinping, il Presidente della Cina".

Petrolio dalle petroliere al largo del Venezuela Riguardo al petrolio confiscato dalle petroliere al largo delle coste venezuelane, ha dichiarato: "Tratterremo il petrolio confiscato dalle navi sequestrate. Forse lo venderemo o lo terremo per rimpinguare le riserve strategiche degli Stati Uniti". In un'altra parte del suo discorso, ha menzionato: "Non mi ha fatto piacere vedere le immagini di Bill Clinton con Epstein, e non mi interessa mostrare foto di altre persone".

Venezuela Trump ha usato toni duri contro il Presidente venezuelano: "Se Maduro facesse una dimostrazione di forza contro Washington, sarebbe la sua ultima. Il destino di Maduro è nelle sue mani; deve andarsene".

Colombia Ha poi attaccato il Presidente della Colombia, sostenendo che esporta cocaina negli Stati Uniti e non è un amico degli USA: "Deve occuparsi dei laboratori di droga nel suo Paese e chiuderli il prima possibile".

Ucraina Sull'Ucraina, Trump ha precisato: "I dialoghi continuano. Se necessario, parlerò con Putin e Zelensky; farò tutto il necessario per fermare questa guerra. Non perderemo più soldi in Ucraina; Biden ha pagato 350 miliardi di dollari e nessuno sa che fine abbiano fatto. Ora vendiamo missili e aerei alla NATO e abbiamo costretto l'alleanza ad aumentare le spese per la difesa dal 2% al 5% del PIL. Non inviamo denaro a Kiev, vendiamo armi alla NATO; loro pagano e decidono come usarle".